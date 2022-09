Marcello Mastroianni, i 98 anni di un mito del cinema italiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) 98 anni nasceva in provincia di Frosinone Marcello Mastroianni. È uno dei simboli del cinema italiano. Un attore capace di destreggiarsi perfettamente tra dramma e commedia, tra cinema e teatro interpretando circa 140 opere. Per il suo lavoro ha ricevuto Leone d’oro, Palma d’oro, Golden Globe e tre candidature agli Oscar. “Il ragazzotto non sa dire una battuta, ma ha un talento naturale magnetico: lo trasformerò in un professionista serio e metodico” Cosi Luchino Visconti definì al primo incontro Marcello Mastroianni. Un incontro che contribuì assieme a quello con Silvana Mangano a lanciare la carriera del grande attore italiano. Un uomo capace di rappresentare perfettamente i vizi e le virtù ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) 98nasceva in provincia di Frosinone. È uno dei simboli del. Un attore capace di destreggiarsi perfettamente tra dramma e commedia, trae teatro interpretando circa 140 opere. Per il suo lavoro ha ricevuto Leone d’oro, Palma d’oro, Golden Globe e tre candidature agli Oscar. “Il ragazzotto non sa dire una battuta, ma ha un talento naturale magnetico: lo trasformerò in un professionista serio e metodico” Cosi Luchino Visconti definì al primo incontro. Un incontro che contribuì assieme a quello con Silvana Mangano a lanciare la carriera del grande attore. Un uomo capace di rappresentare perfettamente i vizi e le virtù ...

