Mara Venier: "I dolori della vita mi hanno portato ad essere quella che sono" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mara Venier è sempre così allegra ma al settimanale Chi confessa che sono i dolori, i momenti bui vissuti nella sua vita ad averla resa la donna che è oggi. E' un po' la storia di tutti e Mara Venier ha sempre pensato di non volere raccontare la sua ma un pezzetto alla volta è saltato tutto o quasi tutto fuori. Ha sofferto tanto ma alla fine ha seguito il cuore, adesso è felice, è il suo momento d'oro in ogni campo e si gode tutto. Con il marito, Nicola Carraro, oggi è tutto tranquillo e la sua felicità è immensa perché è serena. Il settimanale di Alfonso Signorini le dedica un'altra copertina e Mara Venier ricambia con le confidenze sulla sua vita.

