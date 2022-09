Mangia funghi velenosi, morta una donna di 65 anni: è arrivata al Gemelli già grave (Di mercoledì 28 settembre 2022) morta per una grave intossicazione da funghi , una 65enne residente nella frazione di Cavagnano di Montereale (L'Aquila). Secondo quanto è stato possibile appurare la donna, dopo aver Mangiato (non si ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 settembre 2022)per unaintossicazione da, una 65enne residente nella frazione di Cavagnano di Montereale (L'Aquila). Secondo quanto è stato possibile appurare la, dopo averto (non si ...

vittopoto : RT @PaolaCorb: 'Sono i giorni più belli dell’anno. Vendemmiare sfogliare, torchiare non sono neanche lavori; caldo non fa più, freddo non… - BarbiniIvana : RT @PaolaCorb: 'Sono i giorni più belli dell’anno. Vendemmiare sfogliare, torchiare non sono neanche lavori; caldo non fa più, freddo non… - 48clelia48 : RT @PaolaCorb: 'Sono i giorni più belli dell’anno. Vendemmiare sfogliare, torchiare non sono neanche lavori; caldo non fa più, freddo non… - Lilliflo : RT @PaolaCorb: 'Sono i giorni più belli dell’anno. Vendemmiare sfogliare, torchiare non sono neanche lavori; caldo non fa più, freddo non… - PRiengmond : RT @PaolaCorb: 'Sono i giorni più belli dell’anno. Vendemmiare sfogliare, torchiare non sono neanche lavori; caldo non fa più, freddo non… -