Maltempo | Cdm | stato emergenza per Monteforte Irpino | 1 mln euro per misure urgenti

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dellodi, per 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del comune di, in provincia di Avellino. Per l'attuazione delle primesono stati stanziati 1.150.000, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Si legge nella nota del Cdm.

Maltempo nelle Marche, undici morti e due dispersi Il Cdm ha dichiarato lo stato di emergenza in Regione e delibera…

Agenzia askanews

