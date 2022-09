Malta, successo contro Israele. La squadra dedica la vittoria a Devis Mangia (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Nazionale di Malta batte Israele 2-1 in amichevole. Al termine della gara l’allenatore italiano Davide Mazzotta ha affermato che “i giocatori maltesi hanno dedicato questa vittoria a mister Mangia”. La Federcalcio maltese ha sollevato temporaneamente il ct Devis Mangia dal suo incarico a seguito di una segnalazione ricevuta per una presunta violazione delle sue ‘politiche’. Secondo i media locali, Mangia sarebbe stato chiamato a rispondere in merito alle accuse di “molestie sessuali” nei confronti di un calciatore della selezione. L’ex tecnico del Palermo avrebbe dato la sua piena disponibilità a collaborare alle indagini per stabilire la veridicità dei fatti. Mazzotta ha sottolineato come i giocatori maltesi abbiano disputato un’ottima partita. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Nazionale dibatte2-1 in amichevole. Al termine della gara l’allenatore italiano Davide Mazzotta ha affermato che “i giocatori maltesi hannoto questaa mister”. La Federcalcio maltese ha sollevato temporaneamente il ctdal suo incarico a seguito di una segnalazione ricevuta per una presunta violazione delle sue ‘politiche’. Secondo i media locali,sarebbe stato chiamato a rispondere in merito alle accuse di “molestie sessuali” nei confronti di un calciatore della selezione. L’ex tecnico del Palermo avrebbe dato la sua piena disponibilità a collaborare alle indagini per stabilire la veridicità dei fatti. Mazzotta ha sottolineato come i giocatori maltesi abbiano disputato un’ottima partita. ...

fvckbenni : ho scritto al tipo con cui mi sentivo delle mie zone qui a malta, dopo tutto quello che è successo tra noi consider… - CoordinadoraFem : RT @thebottomup_mag: A Malta l'interruzione di gravidanza è vietata in ogni circostanza, anche quando la donna è in pericolo di vita, come… - Milton_Keynes1 : @noitre32 @GiorgiaMeloni La glande italia che eravamo. Un pò gli stessi discorsi di Putin quando decideva se invade… - V4CMalta : RT @thebottomup_mag: A Malta l'interruzione di gravidanza è vietata in ogni circostanza, anche quando la donna è in pericolo di vita, come… - thebottomup_mag : A Malta l'interruzione di gravidanza è vietata in ogni circostanza, anche quando la donna è in pericolo di vita, co… -