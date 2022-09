Malta | Devis Mangia rompe il silenzio | “Su di me notizie false | mai leso la dignità sessuale”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) “In relazione allecomparse sulla stampa nazionale, è mio dovere precisare di non aver mai tenuto, né ora né in passato, condotte lesive dellapersonale odi alcuno, men che meno di un giocatore o di un altro membro della Federazione. Si tratta diinfondate e, gravemente lesive della miapersonale e della mia reputazione professionale”. Inizia così un comunicato ufficiale diffuso da, ct disospeso a data da destinarsi in seguito alla presunta violazione delle regole di condotta. L’allenatore italiano respinge dunque le accuse, circolate sulla stampa internazionale e poi su quella nostrana, circa presunte molestie sessuali nei confronti di uno o più calciatori della ...

La Federcalcio maltese ha deciso di sospendere per altre tre settimane il commissario tecnico Devis Mangia, accusato di molestie sessuali da parte di due calciatori della nazionale. In attesa di ulteriori indagini e accertamenti, l'esecutivo ha optato per altre tre settimane di sospensione. Il ct della Nazionale di Malta, l'italiano Devis Mangia, allenatore dello Spezia nella stagione 2013/14, è stato sospeso dalla federazione isolana a seguito di una segnalazione ricevuta.