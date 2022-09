Malta batte Israele, il vice di Mangia: 'I giocatori gli hanno dedicato la vittoria' (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'allenatore che ha sostituito Devis Mangia sulla panchina di Malta, Davide Mazzotta, già suo vice, ha elogiato la grinta e la determinazione dei giocatori della nazionale durante l'amichevole vinta ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'allenatore che ha sostituito Devissulla panchina di, Davide Mazzotta, già suo, ha elogiato la grinta e la determinazione deidella nazionale durante l'amichevole vinta ...

sportli26181512 : Malta batte Israele, il vice di Mangia: “I giocatori gli hanno dedicato la vittoria”: Malta batte Israele, il vice… - FilippoLaBua1 : RT @DIRETTADCM: Grande festa anche a Tallinn: l’Estonia batte per 2-1 Malta e l’anno prossimo giocherà in Lega C in Nations League ???? Gara… - DIRETTADCM : Grande festa anche a Tallinn: l’Estonia batte per 2-1 Malta e l’anno prossimo giocherà in Lega C in Nations League… -