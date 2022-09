leggoit : Maker Faire Roma 2022: giovedì 6 ottobre l’Opening Conference al Gazometro Ostiense - barbaravellucci : Dal 7 al 9 ottobre torna #MakerFaireRome ma dal 3 al 5 tutti pronti a partecipare a #Commonground, 3 giorni di even… - FiloConnesso : RT @MakerFaireRome: A #MFR2022 l'intera gamma di prodotti @arduino e le ultime novità dell'azienda, presente nel Pad. F con la divisione Pr… - MakerFaireRome : A #MFR2022 torna la #formazione in presenza di @CampuStore_IT! Dal 7 al 9 ottobre visita l'Area Teacher, il grande… - MakerFaireRome : #Exo l’innovativo #esoscheletro che aiuta le persone affette da problemi motori, dotato di motori e controllabile t… -

'Commonground I Innovation keep us together' è il tema della Opening Conference della decima edizione diRome, evento promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, che si terrà il 6 ottobre alle 17,30 al Gazometro Ostiense (padiglione 30, ingresso da Via Ostiense 82). Un tema che ...A Roma per tre giorni la fiera dell'innovazione diventa strumento per uscire dalla crisi . Attraverso l'economia circolare e la tecnologi al servizio del futuro. La decima edizione diRome getta un ponte sulla rigenerazione 'green' del tessuto urbano e industriale. Dal 7 al 9 ottobre a Roma, quindi, focus sull'area dell'ex Gazometro a Ostiense. Torna l' iniziativa ...Al più grande evento europeo sull’innovazione tecnologica e sui maker, l’Istituto europeo di design propone la stampa additiva per oggetti personalizzati e, allo stesso tempo, riproducibili in serie ...(mi-lorenteggio.com) Roma, 28 settembre 2022 – “Commonground I Innovation keep us together” è il tema della Opening Conference della decima edizione di Maker Faire Rome, evento promosso e organizzato ...