Mafia Capitale | domani ritorno in Cassazione per Buzzi e Carminati | pg ‘confermare condanne'

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Potrebbe arrivaredallala decisione definitiva sui due protagonisti principali dell'inchiesta, Salvatoree Massimo, condannati nel processo di Appello bis rispettivamente a 12 e 10 mesi e 10 anni. Un processo a cui si era arrivati proprio dopo che la Suprema Corte il 22 ottobre del 2019 aveva fatto cadere per tutti gli imputati il 416bis, l'accusa di associazione mafiosa. L'udienza dipotrebbe essere l'ultimo atto, a quasi otto anni di distanza dall'operazione ‘Mondo di Mezzo' che con due retate, il 2 dicembre 2014 e il 4 giugno 2015, ha portato all'arresto di 37 e 44 persone. In vista dell'udienza didavanti ai giudici della Seconda Sezione penale, la procura ...

Grazie alla tradizionale sinergia del politico con i palazzi della, questa vittoria ...ragione il centrodestra al governo regionale istituirà una conferenza dei servizi affinché lanon ... L'ultimo ballo (forse) di Salvatore Buzzi Roma, 28 set. (Adnkronos) - Potrebbe arrivare domani dalla Cassazione la decisione definitiva sui due protagonisti principali dell inchiesta Mafia Capitale, Salvatore Buzzi e Massimo ...Dai narcos albanesi, businessmen insospettabili e killer spietati, alla famiglia Moccia, il clan più ambiguo della camorra, passando per la galassia di clan che nella provincia di ...