Mafia: 30 arresti, tra cui il reggente del clan Sanpaola (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le manette sono scattate da Catania a Prato, da l'Aquila a Perugia, nella maxi operazione che vede l'impegno di 250 carabinieri, sono state arrestate 30 persone, e tra queste anche il reggente del ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le manette sono scattate da Catania a Prato, da l'Aquila a Perugia, nella maxi operazione che vede l'impegno di 250 carabinieri, sono state arrestate 30 persone, e tra queste anche ildel ...

Agenzia_Ansa : MAFIA | Blitz dei carabinieri contro i vertici del clan Santapaola, 30 arresti - TgLa7 : La maxi-operazione dei carabinieri in diverse città, ha dato un duro colpo alla cosca catanese, che rappresenta la… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Mafia catanese, la Dda smantella il clan Santapaola: arresti in mezza Italia. Sequestrati beni per 4 milioni - Parliamotutto : RT @LaStampa: Mafia catanese, la Dda smantella il clan Santapaola: arresti in mezza Italia. Sequestrati beni per 4 milioni - tg2000it : RT @TV2000it: #Tg2000 #Mafia: blitz dei Carabinieri contro vertici clan #Santapaola, 30 arresti Inchiesta 'Sangue blu' della #Dda di #Catan… -