M5s e reddito di cittadinanza, la "scoperta" di politica e giornali: i poveri votano chi li aiuta (Di mercoledì 28 settembre 2022) La narrazione accomuna grandi giornali, politici e intellettuali di Twitter: il consenso del Movimento 5 stelle al Sud è drogato dal reddito di cittadinanza, ottenuto furbescamente con la promessa di non toccare l'assegno, in poche parole voto di scambio. C'è chi prova a dimostrarlo in modo zoppicante, come l'economista (!) e deputato di Iv Luigi Marattin, che posta un grafico con una presunta correlazione tra percettori di Rdc nelle singole regioni e consenso per il M5s usando i numeri assoluti, condizionati dalla popolazione (e guadagnandosi persino lo sfottò del suo ex professore). Ma anche chi, come l'editorialista del Corriere Dario Di Vico – che riprende una tabella pubblicata dal Sole 24 Ore – sottolinea più correttamente la correlazione, che esiste anche se non implica causalità, tra densità di beneficiari del

