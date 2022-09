Lutto nella Famiglia Reale: dopo la regina Elisabetta anche lei (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo scorso 8 settembre la regina Elisabetta si è spenta all’età di 96 anni. Ma qualche giorno dopo la Famiglia Reale ha dovuto dire addio ad un’amica molto intima della Sovrana. Parliamo di Lady Mary Russell, famosa nel Regno Unito per essere stata una delle damigelle d’onore della regina Elisabetta nel giorno della sua incoronazione. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo scorso 8 settembre lasi è spenta all’età di 96 anni. Ma qualche giornolaha dovuto dire addio ad un’amica molto intima della Sovrana. Parliamo di Lady Mary Russell, famosa nel Regno Unito per essere stata una delle damigelle d’onore dellanel giorno della sua incoronazione. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

marcoranieri72 : RT @11Giuliano: Conseguenze: Addio Simonetta, morta a 55 anni. Lutto nella comunità di Badalucco per la morte di Simonetta Oliva, dipendent… - 11Giuliano : Conseguenze: Addio Simonetta, morta a 55 anni. Lutto nella comunità di Badalucco per la morte di Simonetta Oliva, d… - MirkoLB88 : @unaluceinombra Eh, il personaggio di Conrad rovinato dopo la morte di Nic. Dopo un lutto cambi per carità ma non r… - vincenzoBrugal1 : Rimane il lutto, una specie di cerimonia ufficiale della memoria. Ma il dolore un giorno si trasforma, la vanità e… - DalilaAdrower : @audone_celeste @Misurelli77 Infatti mi pare ne avessimo parlato del fatto che ci accomunava questo lutto. Ma addir… -