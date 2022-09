L’Uragano Ian lascia Cuba senza corrente e si avvicina agli Usa: evacuate due milioni di persone in Florida – Il video (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Uragano Ian, che ieri ha devastato l’isola di Cuba lasciando milioni di persone senza elettricità, si sta avvicinando alla Florida. A lanciare l’allarme è il Centro nazionale uragani, che specifica come L’Uragano si sia rafforzato fino a raggiungere la cosiddetta “categoria 4”, definita dagli esperti come «estremamente pericolosa». Il transito di Ian sulle regioni occidentali di Cuba, quando ancora era un uragano di categoria 3, è stato durissimo. I bilanci provvisori parlano di due morti e una paralisi completa – seppur temporanea – di tutta la rete elettrica dell’isola, che conta più di 11 milioni di abitanti. Nei prossimi giorni si passerà alla conta dei danni su infrastrutture e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022)Ian, che ieri ha devastato l’isola dindodielettricità, si stando alla. A lanciare l’allarme è il Centro nazionale uragani, che specifica comesi sia rafforzato fino a raggiungere la cosiddetta “categoria 4”, definita desperti come «estremamente pericolosa». Il transito di Ian sulle regioni occidentali di, quando ancora era un uragano di categoria 3, è stato durissimo. I bilanci provvisori parlano di due morti e una paralisi completa – seppur temporanea – di tutta la rete elettrica dell’isola, che conta più di 11di abitanti. Nei prossimi giorni si passerà alla conta dei danni su infrastrutture e ...

