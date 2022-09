“L’uomo di M” | Scurati si indigna con Libero | insulto volgare Feltri | non sa leggere i titoli

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Non l’ha presa bene. E parla di un, “percepibile da chiunque”. Antonio, lo scrittore più ossessionato da Mussolini che vede pericolose riedizioni del Ventennio a ogni angolo, reagisce stizzito alle attenzioni che oggi gli riserva il direttore di, Alessandro Sallusti. In un editoriale dal titolo “di M, il principe dei rosiconi”, sparato in prima pagina con la foto dell’intellettuale molto attivo nello screditare Giorgia Meloni. La M, va da sé, calza a pennello all’autore di una ben remunerata trilogia sul Duce (M figlio del secolo, M uomo della provvidenza e infine il recente M gli ultimi giorni dell’Europa). Coccolato dai salotti buoni della sinistra. Impegnato a screditare la destra con tutti i mezzi. Uno dei tanti maitre à penser dell’intelligenza progressista ...