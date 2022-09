L’unica condizione necessaria per sognare (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’inizio della stagione azzurra è stato sorprendente. Dopo sette giornate di Serie A, il Napoli, avendo sconfitto il Milan, è primo in classifica ed è primo anche nel girone di Champions dopo aver dominato il Liverpool. Dopo una delle estati più complicate dell’era De Laurentiis, nessuno avrebbe immaginato una partenza del genere. Nelle giornate di questa calda estate, l’atmosfera in casa Napoli era caldissima e non certo per l’entusiasmo della piazza. Le tante cessioni avevano fatto pensare ad un ridimensionamento e i tifosi erano inferociti con la dirigenza. I nuovi acquisti non hanno sin da subito scaldato i cuori della gente, ma poi il campo ha parlato. Esultanza Napoli (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) La squadra di Luciano Spalletti, gira che è una meraviglia; la vittoria contro il Liverpool ne è la dimostrazione. Una ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’inizio della stagione azzurra è stato sorprendente. Dopo sette giornate di Serie A, il Napoli, avendo sconfitto il Milan, è primo in classifica ed è primo anche nel girone di Champions dopo aver dominato il Liverpool. Dopo una delle estati più complicate dell’era De Laurentiis, nessuno avrebbe immaginato una partenza del genere. Nelle giornate di questa calda estate, l’atmosfera in casa Napoli era caldissima e non certo per l’entusiasmo della piazza. Le tante cessioni avevano fatto pensare ad un ridimensionamento e i tifosi erano inferociti con la dirigenza. I nuovi acquisti non hanno sin da subito scaldato i cuori della gente, ma poi il campo ha parlato. Esultanza Napoli (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) La squadra di Luciano Spalletti, gira che è una meraviglia; la vittoria contro il Liverpool ne è la dimostrazione. Una ...

