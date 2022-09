globalistIT : - Fuffellino : @GenCar5 Dico il gioco giudiziario con cui hanno tolto di mezzo Lula e Dilma. O magari il colpo (alla lunga falli… - CaprettoPaul : @lula_aseu @sardum @momperiglia ????Pappacaisi... Forse quartesu???? - KarlTrast : Dai raga che forse Lula vince le elezioni e anche se sicuramente governa di merda potete scaldare il vostro cuorici… - Divino_2 : RT @lucab32: @Divino_2 Domenica? Guarda che la Lula gioca sabato... Ma forse -

Globalist.it

"Bisogna sconfiggerli - ha aggiuntoriferendosi al movimento di estrema destra guidato dal presidente in carica - sconfiggerli nel dibattito politico, nella sana discussione perché la società ...solo perché si sentono in imbarazzo. Non so. Ma io non sono brava a mentire, quindi ... Non sono del Pt ( il partito dei lavoratori , ndr), però quest'anno sostengo( Luiz Inácioda ... Lula forse vincerà, ma purtroppo il `bolosonarismo´ sopravviverà in Brasile Bolsonaro ha dimostrato di avere una capacità di distruzione più alta di quanto immaginavano i suoi avversari. Oggi il Brasile si avvicina alle elezioni con 33 milioni di... Leggi ...Martedì 5 luglio alle ore 21.00 presentazione in anteprima al Parco Buzzaccarini di Monselice: l’autore in dialogo con lo scrittore Massimo Carlotto. Edizione Tracciati editore Non è un saggio, non è ...