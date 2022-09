Luis Enrique | ' ' Mondiale senza Italia? Impensabile e ingiusto' '

tommcherubini : Due finali di Nations League consecutive e una semifinale dell'Europeo. ??Il lavoro impeccabile di Luis Enrique e q… - cantafio88 : @BorisJo_ker @NackaSkoglund89 Simeone tutta la vita per il carattere. Luis Enrique ha bisogno di materiale umano di… - il_giuoco : tutti se la stanno prendendo con Trevisani per la questione Ronaldo… invece su Luis Enrique,Morata, Ferran Torres e… - Hellradio_Metal : @alfredoduro1 El que lo ha puesto ha sido LUIS ENRIQUE !!! HAhaHAhaHAha - pedrinazi : RT @pedrinazi: Luis Enrique, Uno di noi. -

Calciomercato.com

Il ct della Spagna dopo il successo sul Portogallo in Nations League omaggia gli Azzurri: \''Mancini sta facendo un grande ...: 'Sfortunatamente l'Italia non sarà al prossimo mondiale, sarà la seconda volta di fila, è una cosa impensabile, direi anche ingiusto ma le competizioni sono queste e bisogna ... Spagna, Luis Enrique applaude Mancini: 'Che ingiustizia l'Italia fuori dal Mondiale' VIDEO L'intervista al tecnico della Spagna Luis Enrique sull'attaccante del Barcellona Ansu Fati in vista del Mondiale ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...