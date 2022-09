Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi? Spunta il precedente del tronista

GrandeFratello : Luca Salatino docet! Dopo il suo incredibile repertorio musicale, arrivano anche le lezioni di... coatto romano! ????… - infoitcultura : Alfonso Signorini svela perché ha scelto Luca Salatino per il Gf Vip 7 - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini spiega il motivo per cui ha scelto Luca Salatino - TuttoUeD : Che bomba!!! - MariapiaVecas : Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino: tensione alle stelle - Grande Fratello VIP | GFVIP 7: -

Conquista terreno l'ex tronistain quota tra 7 e 8,50, con George Ciupilan offerto invece da 8 a 10, davanti ad An­tonella Fiordelisi che vede la vittoria tra 8,50 e 10. L'ex di Belen ...L'ex gieffino poi ha espresso il suo parere sulla polemica che Elenoire Ferruzzi ha scatenato di recente per aver sostenuto cheabbia un interesse per lei, visto che riferendosi all'...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Le telecamere del GF Vip hanno immortalato la bordata incendiaria: querela in arrivo durante la prossima puntata del format