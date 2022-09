Lollobrigida | «La Costituzione è bella ma ha 70 anni È necessario risolvere alcune criticità»

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Nell’intervista rilasciata a la Repubblica oggi, il quotidiano diretto da Molinari definisce Francesco«l’uomo delle riforme della destra», partendo dalla principale: quella della. «Senza stravolgerla – dice – e con la collaborazione di tutti». Ma non escludendo una “rivisitazione” della norma che limita la sovranità del diritto comunitario su quello nazionale. In effetti, già nella prima conferenza stampa del dopo voto, il capogruppo uscente di Fratelli d’Italia alla Camera lo ha annunciato a chiare lettere: «Laitaliana è, ma ha 70di età. Quando la Carta è stata scritta uscivamo da una guerra sanguinosa, era particolarmente prudente su alcuni aspetti, e sacrificava una maggiore efficienza. Oggi c’è la necessità di...

fattoquotidiano : Presidenzialismo, Lollobrigida (FdI): “La nostra Costituzione è bella ma ha anche 70 anni di età, si può migliorare” - ElisaCheccaglin : RT @Panisperna_1713: #Lollobrigida vuole mettere mano alla #Costituzione Gente così può solo fare danni. Ripeto, mannaggia a chi li ha vo… - mariobianchi18 : Tale #Lollobrigida dei Fascisti d'Italia prima dice che la Costituzione ha 70 anni (in realtà ne ha 75, magari biso… - corobi : @0x800a Scusate, vorrei però segnalarvi che la battuta sull'anzianità della ns Costituzione, attribuita a Lollobrig… - KlaroWarrior : RT @LucillaMasini: Fratelli d'Italia. Lollobrigida sul presidenzialismo: “La Costituzione è bella ma ha 70 anni, si può migliorare”. Ma anc… -

...intervista a 'Repubblica' anticipa come il partito di Giorgia Meloni vuole cambiare laha detto: 'La Carta è bella ma ha anche 70 anni'. Qualcuno l'ha letta già come una ...A sole 24 ore dalla vittoria delle elezioni di Fratelli d'Italia, il capogruppo alla Camera Francesco, affrontando il tema delle riforme, ha commentato: 'Laè bella ma ha ...Cambiare la Costituzione "senza stravolgerla e con la collaborazione di tutti". E' il piano di Fratelli d'Italia e di Giorgia ...Roma, 28 set (Adnkronos) - "Nessuno vuole stravolgere la Costituzione, non intendiamo toccare i valori fondanti contenuti nella prima parte. Non siamo i primi a chiedere che altre norme ...