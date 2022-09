Lollobrigida dice che bisogna limitare la sovranità europea nella Costituzione (Di mercoledì 28 settembre 2022) Francesco Lollobrigida, capogruppo uscente di Fratelli d’Italia alla Camera e cognato di Giorgia Meloni, è l’uomo delle riforme della destra. E in virtù di questo ruolo, sta costruendo un dossier sulle proposte di modifica della Costituzione. «Senza stravolgerla e con la collaborazione di tutti», spiega a Repubblica. Ma non escludendo una «rivisitazione» della norma che limita la sovranità del diritto comunitario su quello nazionale. «Persino fra i padri costituenti ci fu un dibattito su come scrivere i principi del nostro ordinamento: si veniva da una dittatura e da una guerra sanguinosa. Il mondo era diviso in due blocchi, c’era chi voleva prendere le distanze dall’Urss e chi non troppo. Nessuno vuole stravolgere la Costituzione, non intendiamo toccare i valori fondanti contenuti nella prima parte. ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Francesco, capogruppo uscente di Fratelli d’Italia alla Camera e cognato di Giorgia Meloni, è l’uomo delle riforme della destra. E in virtù di questo ruolo, sta costruendo un dossier sulle proposte di modifica della. «Senza stravolgerla e con la collaborazione di tutti», spiega a Repubblica. Ma non escludendo una «rivisitazione» della norma che limita ladel diritto comunitario su quello nazionale. «Persino fra i padri costituenti ci fu un dibattito su come scrivere i principi del nostro ordinamento: si veniva da una dittatura e da una guerra sanguinosa. Il mondo era diviso in due blocchi, c’era chi voleva prendere le distanze dall’Urss e chi non troppo. Nessuno vuole stravolgere la, non intendiamo toccare i valori fondanti contenutiprima parte. ...

MgraziaT : RT @salvinimi: La Costituzione è bella. Ma ha 70 anni è vecchia e bisogna cambiarlo, dice quella mer,, fascista di #Lollobrigida. ???? Non ve… - CurottoMauro : RT @annapaolasanna: Il cognato d’Italia dice che la Costituzione è vecchia perché ha 74 anni. Ma lo sa quanti anni ha la Magna Charta? È de… - MatteoRenzotti : RT @Giusepp90764169: #lollobrigida sa quel che dice? ... 8 anni di oppressione in Donbass bellamente dimenticati... e anche la kazzata che… - zizionice : RT @salvinimi: La Costituzione è bella. Ma ha 70 anni è vecchia e bisogna cambiarlo, dice quella mer,, fascista di #Lollobrigida. ???? Non ve… - Rosyfree74 : RT @Giusepp90764169: #lollobrigida sa quel che dice? ... 8 anni di oppressione in Donbass bellamente dimenticati... e anche la kazzata che… -