Lollobrigida | «Aboliremo reddito di cittadinanza Leghisti? Niente veti ma evitare i bilancini»

SkyTG24 : Reddito di cittadinanza, Lollobrigida (Fdi): 'Lo aboliremo' - Stefaniaugo77 : RT @SkyTG24: Reddito di cittadinanza, Lollobrigida (Fdi): 'Lo aboliremo' - sandro3532 : RT @SkyTG24: Reddito di cittadinanza, Lollobrigida (Fdi): 'Lo aboliremo' - Poidicecheuno : Lollobrigida (Fdi), reddito di cittadinanza: 'Lo aboliremo' - FraLauricella : RT @SkyTG24: Reddito di cittadinanza, Lollobrigida (Fdi): 'Lo aboliremo' -

A riguardo,ha precisato che "per governare non usiamo il bilancino e non guardiamo alle tessere di partito ma alla qualità". Per il deputato, i nomi circolati finora sono solo "...: 'il reddito di cittadinanza. Leghisti Niente veti ma evitare i bilancini' Diritto all'aborto Uno dei temi più dibattuti di questa campagna elettorale è stata poi la posizione ...In un’intervista al Messaggero, il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia fa il punto sulle prime misure di cui si occuperà il nuovo governo di centrodestra: oltre al caro bollette, c’è la cancel ...Onorevole Francesco Lollobrigida facciamo un salto in avanti: fine ottobre, governo formato, quali sono le prime 3 misure «Dobbiamo prima capire che disponibilità c'è ...