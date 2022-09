Lo sviluppo dell’IA nella Repubblica Popolare Cinese (la creazione di talenti e il confronto con gli Usa) (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nel processo di sviluppo e applicazione della tecnologia di IA, è necessario essere pragmatici e ordinati; l’educazione all’IA intensifica la forza trainante per lo sviluppo della tecnologia e dell’industria relative, ed è anche la garanzia fondamentale per la coltivazione di talenti di IA di alta qualità e lo sviluppo sostenibile della tecnologia e dell’industria relativa. L’educazione all’IA della RP della Cina ha inizialmente formato un sistema di insegnamento delle materie, e curricula e corsi a diversi livelli sono stati offerti in università come informatica, scienza e tecnologia intelligenti, informazione elettronica e automazione. I problemi esistenti dello sviluppo dell’IA nella RPdella Cina e la costruzione di base dell’IA sono inseparabili ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nel processo die applicazione della tecnologia di IA, è necessario essere pragmatici e ordinati; l’educazione all’IA intensifica la forza trainante per lodella tecnologia e dell’industria relative, ed è anche la garanzia fondamentale per la coltivazione didi IA di alta qualità e losostenibile della tecnologia e dell’industria relativa. L’educazione all’IA della RP della Cina ha inizialmente formato un sistema di insegnamento delle materie, e curricula e corsi a diversi livelli sono stati offerti in università come informatica, scienza e tecnologia intelligenti, informazione elettronica e automazione. I problemi esistenti delloRPdella Cina e la costruzione di basesono inseparabili ...

