Il Tempo

Dall'8 al 9 ottobre due giornate dedicate al fumo lento alla Pineta dei Liberti. Dall'8 al 9 ottobre sul litorale romano di Ardea arriva la prima edizione dello 'Festival', due giornate dedicate al fumo lento, che si svolgeranno nella prestigiosa location 'La Pineta dei Liberti', un'area immersa in un'oasi naturale, a soli 30 km dalla Capitale, ...... which may beand laborious. Advanced Technological Innovations In Multirotor Drone Drones are ...public safety workers in identifying persons and objects in zero - light conditions via/fog ... Ardea, sbarca il Festival Slow Smoke The National Fire Protection Association (NFPA)—a leading authority on fire, electrical and related hazards—advises that home smoke alarms (also known as smoke detectors) are an important part of a ho ...Dall'8 al 9 ottobre sul litorale romano di Ardea arriva la prima edizione dello ”Slow Smoke Festival”, due giornate dedicate al fumo lento, che si svolgeranno nella prestigiosa location “La Pineta dei ...