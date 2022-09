Lo scontro tra La Russa e Fratoianni a Cartabianca: «Comunista italiano», «Meglio che fascista» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, e Ignazio La Russa, vicepresidente uscente del Senato della Repubblica hanno discusso su alcuni dei temi più rilevanti dell’ultima campagna elettorale a Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rai3. I due si sono scontrati sul tema del fascismo. In particolare, La Russa ha accusato Fratoianni di essere un «Comunista italiano» e il segretario di Sinistra Italiana gli ha risposto: «Meglio Comunista italiano che fascista italiano o spagnolo, su questo non ci piove. Meglio che fascista, sempre». Il riferimento è al partito politico spagnolo di destra e estrema destra fondato nel ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nicola, segretario di Sinistra Italiana, e Ignazio La, vicepresidente uscente del Senato della Repubblica hanno discusso su alcuni dei temi più rilevanti dell’ultima campagna elettorale a, il programma condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rai3. I due si sono scontrati sul tema del fascismo. In particolare, Laha accusatodi essere un «» e il segretario di Sinistra Italiana gli ha risposto: «cheo spagnolo, su questo non ci piove.che, sempre». Il riferimento è al partito politico spagnolo di destra e estrema destra fondato nel ...

_Nico_Piro_ : a livello di effetti politico-economici ma se da guerra di difesa dall'invasore è diventato conflitto per procura (… - Gazzetta_it : Inter, scontro totale tra proprietà e ultrà. La Curva Nord: 'Zhang vattene' - TgLa7 : Duro scontro poco fa, in diretta, tra #MarcoRizzo e il direttore #EnricoMentana - Il VIDEO integrale ????… - Vito68122235 : Video Scontro tra poteri Governo spagnolo copre la Von Der Leyen ,non obbedisce all'ordinanza della Corte Suprema e… - sardanews : Scontro frontale tra Suv e camion: un ferito in ospedale -