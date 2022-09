“Lo facciamo per nostra figlia”. Giorgia Meloni, il compagno comunica la decisione (Di mercoledì 28 settembre 2022) A seguito del trionfo di Giorgia Meloni alle elezioni dello scorso 25 settembre, il centro destra ha preso in mano il governo e, come ogni volta, c’è qualcuno che esulta ed altri che si disperano, come chi invece ritiene non sia poi cambiato molto. Nel corso di un’inedita intervista al Corriere della Sera, Andrea Giambruno ha raccontato il loro futuro in qualità di coppia e di famiglia. Quella che lui e la politica hanno dalla nascita di Ginevra, nel 2016. Per cominciare scherzando, Andrea Giambruno ha spiegato di non sapere come chiamare il suo ruolo, visto che non c’è, ancora, una specifica definizione. “Una dicitura per l’equivalente maschile di First Lady non c’è. Quindi, Aspettiamo un neologismo dello Zingarelli?”, le sue parole divertite e piene di orgoglio per la compagna Giorgia Meloni e il suo grande ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 28 settembre 2022) A seguito del trionfo dialle elezioni dello scorso 25 settembre, il centro destra ha preso in mano il governo e, come ogni volta, c’è qualcuno che esulta ed altri che si disperano, come chi invece ritiene non sia poi cambiato molto. Nel corso di un’inedita intervista al Corriere della Sera, Andrea Giambruno ha raccontato il loro futuro in qualità di coppia e di famiglia. Quella che lui e la politica hanno dalla nascita di Ginevra, nel 2016. Per cominciare scherzando, Andrea Giambruno ha spiegato di non sapere come chiamare il suo ruolo, visto che non c’è, ancora, una specifica definizione. “Una dicitura per l’equivalente maschile di First Lady non c’è. Quindi, Aspettiamo un neologismo dello Zingarelli?”, le sue parole divertite e piene di orgoglio per la compagnae il suo grande ...

amendolaenzo : Grazie alle lucane e ai lucani per la fiducia. Avrò l'onore di rappresentarvi in Parlamento. Non ci fermiamo, facci… - EnricoLetta : “La speranza siamo noi quando combattiamo tutte le ingiustizie, quando non alziamo i muri e non facciamo muri alle… - pdnetwork : Le parole di David #Sassoli risuonano a #PiazzadelPopolo. “La speranza siamo noi quando combattiamo tutte le ingiu… - AntonellaColoru : RT @AleGuerani: Mi sembra credibile, Nord Stream 1 è fermo dal 31 agosto, mentre Nord Stream 2 non è mai partito per decisione tedesca (die… - maraferrara1 : RT @SabrySocial: L’amarezza per l’elezione al Senato della #Ronzulli è immensa. Non è persona apprezzata dall’elettorato di #FDI e #Lega F… -