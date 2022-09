Livorno, il locale che non vuole tra i clienti chi ha votato Giorgia Meloni: «Tenetevi quei soldi» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un locale di Livorno esclude dai clienti chi ha votato Giorgia Meloni. Con un comunicato pubblicato su Facebook “La Bua dell’Orate”, pub che si trova a Scali Novi Lena, che non nomina direttamente la leader di Fratelli d’Italia. Ma il suo obiettivo è chiaro: «La Bua dell’Orate comunica: noi i soldi di chi l’ha votata NON si vogliono. Siete gentilmente pregati di essere coerenti con il vostro voto e di non frequentare più il nostro baretto di Invertite/Deviate. Con amore, La Bua». E c’è anche il post scriptum: «L’unica cosa che è deviata/invertita è il vostro cuore/cervello. VERGOGNA». Romina Matarazzo, proprietaria del locale, ha spiegato al Tirreno il motivo del post: «Non sono una persona che vive di politica o che può ritenersi un’esperta ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022) Undiesclude daichi ha. Con un comunicato pubblicato su Facebook “La Bua dell’Orate”, pub che si trova a Scali Novi Lena, che non nomina direttamente la leader di Fratelli d’Italia. Ma il suo obiettivo è chiaro: «La Bua dell’Orate comunica: noi idi chi l’ha votata NON si vogliono. Siete gentilmente pregati di essere coerenti con il vostro voto e di non frequentare più il nostro baretto di Invertite/Deviate. Con amore, La Bua». E c’è anche il post scriptum: «L’unica cosa che è deviata/invertita è il vostro cuore/cervello. VERGOGNA». Romina Matarazzo, proprietaria del, ha spiegato al Tirreno il motivo del post: «Non sono una persona che vive di politica o che può ritenersi un’esperta ...

