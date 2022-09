LIVE Tortona-Sassari basket | Supercoppa Italiana 2022 in DIRETTA | pronti per la palla a due!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA, SEMIFINALE2-2 Rispondecon Christon 0-2 Dopo due errori al tiro dii primi punti della stagione sono di Bendzius 17.57 Squadre in campo e pronte per laa due. 17.55 Novità in rosa anche per, ma la meno cambiata rispetto alla scorsa stagione, con gli arrivi di Chris Dowe, Jamal Jones, Chinanu Onuaku e Tommaso Raspino. 17.50 Tanti i nuovi arrivi in casa, tra i quali Semaj Rakim Christon, Leonardo Candi, Demonte Harper, Niccolò Filoni, Leonardo Okeke e Leon Radosevic. 17.40 Avversaria è, formazione ormai da ...