LIVE Tortona-Sassari basket | Supercoppa Italiana 2022 in DIRETTA | inizia la stagione | semifinale incerta

(Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella sfida tra, primadelladie che si giocherà al Palaleonessa A2A di Brescia con palla a due alle ore 18.00.ufficialmente a Brescia oggi la nuovadelitaliano e la prima palla a due darà il là allacon la Bertram Yachts Berthonache affronterà il Banco di Sardegna. In campo, dunque, le due outsider del torneo che in 40 minuti si giocheranno un posto in finale e, ...

StefanoRod86 : RT @backdoor_pod: ??? @nickfiumi, @paxer89 e @StefanoRod86 Sassari, Milano, Virtus Bologna e Tortona si contenderanno il primo trofeo dell… - backdoor_pod : ??? @nickfiumi, @paxer89 e @StefanoRod86 Sassari, Milano, Virtus Bologna e Tortona si contenderanno il primo trofe… -

Il 22 sarà la volta, invece, di White in Zona. In totale si tratta di migliaia di ...l'aver cavalcato la trasformazione digitale per colmare i vuoti imposti dalla pandemia con trasmissioni......la Messa e alle 21 il concerto "Con Maria ai piedi di Gesù" con il Coro Sacro Cuore di... "The Angels", in Corso Acqui 366, piano bar con Roberto Sisti in corso Acqui 91, Ermannoal Time ...BASKET, SUPERCOPPA 2022 - Bertram Derthona Tortona e Banco di Sardegna Sassari si affrontano nella prima semifinale mercoledì 28 settembre ...In Piemonte, e tutta da scoprire con i suoi colli, è la destinazione ideale per una piacevole fuga autunnale Piacevole ed elegante città a misura d’uomo, ricca di storia ed arte, con tesori unici come ...