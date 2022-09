LIVE Tortona-Sassari 52-48 | Supercoppa Italiana 2022 in DIRETTA | pochi punti nella ripresa e Christon porta avanti i suoi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA, SEMIFINALEBASKET 53-51 Tripla di Gentile etorna sotto! 53-48 Uno su due ai liberi per Daum 52-48 Fallo di Jones e timeout per52-48 Riallungacon il solito Daum 50-48 Canestro di Onuaku 50-46 Si sbloccae va a segno con Jones 50-44 Ancora, ancora da trea +6! 47-44 Primidel secondo tempo dopo 90 secondi ed è la tripla di! Si chiude un primo tempo in completo equilibrio, conche prova l’allungo, ma poi...