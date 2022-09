LIVE Schio-Virtus Bologna 86-58 basket femminile, Supercoppa Italiana 2022 in DIRETTA: le venete conquistano il titolo (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 La nostra DIRETTA LIVE scritta termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 19.57 Tra le fila delle venete le migliori sono state Ndour (21 punti), Verona (16 punti) e Sottana (13 punti e 8 assist). Ininfluenti invece per le emiliane i 18 punti e 10 rimbalzi di Parker e i 10 punti di Dojkic (infortunata a inizio terzo quarto). 19.55 È stata una finale a senso unico. Schio ha dominato la partita dall’inizio alla fine e ha concluso con un +28 davvero devastante. In casa Virtus Bologna pesa tantissimo il 24% dal campo (16/65). 19.53 Per le venete si tratta del quarto titolo consecutivo in Italia. FINISCE QUI! Schio BATTE LA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 La nostrascritta termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 19.57 Tra le fila dellele migliori sono state Ndour (21 punti), Verona (16 punti) e Sottana (13 punti e 8 assist). Ininfluenti invece per le emiliane i 18 punti e 10 rimbalzi di Parker e i 10 punti di Dojkic (infortunata a inizio terzo quarto). 19.55 È stata una finale a senso unico.ha dominato la partita dall’inizio alla fine e ha concluso con un +28 davvero devastante. In casapesa tantissimo il 24% dal campo (16/65). 19.53 Per lesi tratta del quartoconsecutivo in Italia. FINISCE QUI!BATTE LA ...

zazoomblog : LIVE – Schio-Virtus Bologna 80-50 finale Supercoppa 2022 Serie A1 femminile basket: RISULTATO in DIRETTA - #Schio-… - zazoomblog : LIVE Schio-Virtus Bologna 54-33 basket femminile Supercoppa Italiana 2022 in DIRETTA: venete nettamente avanti -… - zazoomblog : LIVE – Schio-Virtus Bologna 47-20 finale Supercoppa 2022 Serie A1 femminile basket: RISULTATO in DIRETTA - #Schio-… - zazoomblog : LIVE – Schio-Virtus Bologna 27-11 finale Supercoppa 2022 Serie A1 femminile basket: RISULTATO in DIRETTA - #Schio-… - zazoomblog : LIVE Schio-Virtus Bologna 47-20 basket femminile Supercoppa Italiana 2022 in DIRETTA: dominio netto delle venete ne… -