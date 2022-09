LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 38-36 basket, Supercoppa Italiana 2022 in DIRETTA: sorpassi e contro-sorpassi, ma è ancora Milano a condurre! Ultimi 10? decisivi (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto è pronto per l’inizio del quarto decisivo! Termina anche il terzo quarto: così come accaduto nei due parziali precedenti, è l’EA7 Emporio Armani ad essere in vantaggio ma di due sole lunghezze sul 38-36. Breve pausa e sarà ultimo quarto al PalaLeonessa di Brescia! 38-36 2/2 anche per Billy Baron, meneghini avanti di due punti! 36-36 Risponde Brandon Davies a cronometro fermo, contro-pareggio dell’Olimpia Milano! 34-36 2/2 per il doppio 0 ai liberi, le V-nere rimettono la testa davanti quando manca poco più di un minuto alla terza sirena! 34-34 Cordinier va fin in fondo: pareggio Virtus Bologna! 34-32 Coast-to-coast perfetto del Red Mamba: i vice-campioni d’Italia sono attaccati a -2, Ettore Messina chiama ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATutto è pronto per l’inizio del quarto decisivo! Termina anche il terzo quarto: così come accaduto nei due parziali precedenti, è l’EA7 Emporio Armani ad essere in vantaggio ma di due sole lunghezze sul 38-36. Breve pausa e sarà ultimo quarto al PalaLeonessa di Brescia! 38-36 2/2 anche per Billy Baron, meneghini avanti di due punti! 36-36 Risponde Brandon Davies a cronometro fermo,-pareggio dell’! 34-36 2/2 per il doppio 0 ai liberi, le V-nere rimettono la testa davanti quando manca poco più di un minuto alla terza sirena! 34-34 Cordinier va fin in fondo: pareggio! 34-32 Coast-to-coast perfetto del Red Mamba: i vice-campioni d’Italia sono attaccati a -2, Ettore Messina chiama ...

zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 20-13 semifinale Supercoppa 2022 Serie A1 basket: RISULTATO in DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 12-8 basket Supercoppa Italiana 2022 in DIRETTA: Devon Hall sugli scudi meneghin… - ginloverx : Vedendo virtus - Olimpia finalmente mio papà può lamentarsi degli arbitri in live. - paolowcann98 : @VaroneCatello02 @PsychoRebic Concordo, ero live all’Olimpico, Olimpia abbattuta al 93º - PianetaBasketIT : ???? Seconda semifinale, in campo Olimpia Milano e Virtus Segafredo Bologna ? -