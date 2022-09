LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 26-22 basket, Supercoppa Italiana 2022 in DIRETTA: Campioni d’Italia a +4 dopo 20?, i bolognesi rimangono a contatto (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Va in archivio anche il secondo quarto: al PalaLeonessa di Brescia l’EA7 Emporio Armani Milano è ancora in vantaggio per 26-22! 26-22 Si segna solo a cronometro termo: Mitrou-Long non sbaglia, 2/2 e +4 Milano. 24-22 A segno anche Bako dalla lunetta, le V-nere rimangono a -2. 24-20 S’iscrive al tabellino anche Kyle Hines, che segna entrambi i liberi a disposizione e riporta l’Olimpia Milano a +4! 22-20 Kyle Weems perfetto a cronometro fermo, la Virtus Bologna è a -2. 22-18 Anche Mickey fa 1/2. 22-17 Un solo libero segnato, invece, da Billy Baron. 21-17 2/2 per Jordan Mickey dalla lunetta, V-nere che tornano a -4. 21-15 Schiacciata di Ojeleye su assist di Pajola: time-out immediato di Ettore ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVa in archivio anche il secondo quarto: al PalaLeonessa di Brescia l’EA7 Emporio Armaniè ancora in vantaggio per 26-22! 26-22 Si segna solo a cronometro termo: Mitrou-Long non sbaglia, 2/2 e +4. 24-22 A segno anche Bako dalla lunetta, le V-nerea -2. 24-20 S’iscrive al tabellino anche Kyle Hines, che segna entrambi i liberi a disposizione e riporta l’a +4! 22-20 Kyle Weems perfetto a cronometro fermo, laè a -2. 22-18 Anche Mickey fa 1/2. 22-17 Un solo libero segnato, invece, da Billy Baron. 21-17 2/2 per Jordan Mickey dalla lunetta, V-nere che tornano a -4. 21-15 Schiacciata di Ojeleye su assist di Pajola: time-out immediato di Ettore ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 12-8 basket Supercoppa Italiana 2022 in DIRETTA: Devon Hall sugli scudi meneghin… - ginloverx : Vedendo virtus - Olimpia finalmente mio papà può lamentarsi degli arbitri in live. - paolowcann98 : @VaroneCatello02 @PsychoRebic Concordo, ero live all’Olimpico, Olimpia abbattuta al 93º - PianetaBasketIT : ???? Seconda semifinale, in campo Olimpia Milano e Virtus Segafredo Bologna ? - sportface2016 : DIRETTA - #Basket #Supercoppa Segui LIVE la semifinale tra #OlimpiaMilano e #VirtusBologna -