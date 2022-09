LIVE Juventus-Køge calcio femminile, Champions League in DIRETTA: Bonansea parte dalla panchina! (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Ecco le formazioni ufficiali: Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Sembrant, Boattin; Gunnarsdottir, Pedersen, Grosso; Cernoia, Girelli, Beerensteyn. All. Montemurro. A disp. Aprile, Forcinella, Gama, Nilden, Rosucci, Cantore, Bonansea, Lundorf, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Duljan Koge (5-4-1): Skiba; Faerge, Svenden, Norheim, Obaze, Marcussen; Pokorny, Jankovska, Jans, Floe; Carusa. All. Randa-Boldt. A disp. Vingum Andersen, Solgaard Sorensen, Uhre, Guldbjerg, Kozlova, Stockmar, Ostenfeld, Kramer, Marcussen, Belisle, Callesen 19.57 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA di Juventus Women-Koge di Champions League. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 Ecco le formazioni ufficiali:Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Sembrant, Boattin; Gunnarsdottir, Pedersen, Grosso; Cernoia, Girelli, Beerensteyn. All. Montemurro. A disp. Aprile, Forcinella, Gama, Nilden, Rosucci, Cantore,, Lundorf, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Duljan Koge (5-4-1): Skiba; Faerge, Svenden, Norheim, Obaze, Marcussen; Pokorny, Jankovska, Jans, Floe; Carusa. All. Randa-Boldt. A disp. Vingum Andersen, Solgaard Sorensen, Uhre, Guldbjerg, Kozlova, Stockmar, Ostenfeld, Kramer, Marcussen, Belisle, Callesen 19.57 Buonasera e benvenuti alladiWomen-Koge di. Buonasera e benvenuti alla...

