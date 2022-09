LIVE – Juventus-Køge 2-0, Women’s Champions League 2022/2023 (DIRETTA) (Di mercoledì 28 settembre 2022) La DIRETTA testuale di Juventus-Køge, match valido per per il ritorno del secondo turno di Women’s Champions League 2022/2023. Le bianconere sono pronte a tornare in campo nella sfida decisiva per l’accesso alla fase a gironi. Calcio d’inizio alle ore 20.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV Juventus-Køge 2-0 (11? Gunnarsdottir) 77? – Raddoppio Juventus! Gran destro di Cantore che si insacca alle spalle di Skiba. 75? – Cambi per il Køge, entrano Kramer e Uhre per Marcussen e Jans. 74? – Jans raccoglie un rimpallo fuori dall’area ma calcia al lato della porta difesa dal Peyraud-Magnin. 69? – Juventus che prova ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Latestuale di, match valido per per il ritorno del secondo turno di. Le bianconere sono pronte a tornare in campo nella sfida decisiva per l’accesso alla fase a gironi. Calcio d’inizio alle ore 20.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV2-0 (11? Gunnarsdottir) 77? – Raddoppio! Gran destro di Cantore che si insacca alle spalle di Skiba. 75? – Cambi per il, entrano Kramer e Uhre per Marcussen e Jans. 74? – Jans raccoglie un rimpallo fuori dall’area ma calcia al lato della porta difesa dal Peyraud-Magnin. 69? –che prova ...

RobertaFazio7 : RT @UEFAcom_it: ?? La Juventus sfida l'HB Køge nel ritorno del Turno 2 di #UWCL: in palio l'accesso alla fase a gironi. ?? Segui LIVE ? http… - ZonaBianconeri : RT @zazoomblog: LIVE Juventus-Køge 1-0 calcio femminile Champions League in DIRETTA: vicino il raddoppio bianconero! - #Juventus-Køge #cal… - zazoomblog : LIVE Juventus-Køge 1-0 calcio femminile Champions League in DIRETTA: vicino il raddoppio bianconero! - #Juventus-K… - UEFAcom_it : ?? La Juventus sfida l'HB Køge nel ritorno del Turno 2 di #UWCL: in palio l'accesso alla fase a gironi. ?? Segui LIV… - Calciodiretta24 : Risultati calcio live, mercoledì 28 settembre 2022: spareggio per la Juventus Women -