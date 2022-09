LIVE Juventus-Køge 0-0 calcio femminile, Champions League in DIRETTA: si parte! (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita! 20.25 Ingresso in campo delle due squadre. 20.20 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due squadre. 20.15 Montemurro punta tutto sul talento della giovane Grosso e di Beerensteyn. 20.10 Si riparte dal risultato di 1-1 della gara d’andata in Danimarca. 20.05 La Juventus Women si gioca nello stadio di Alessandria l’accesso ai gironi di Champions League, serve solamente la vittoria. 20.00 Ecco le formazioni ufficiali: Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Sembrant, Boattin; Gunnarsdottir, Pedersen, Grosso; Cernoia, Girelli, Beerensteyn. All. Montemurro. A disp. Aprile, Forcinella, Gama, Nilden, Rosucci, Cantore, Bonansea, Lundorf, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Duljan Koge (5-4-1): Skiba; Faerge, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Inizia la partita! 20.25 Ingresso in campo delle due squadre. 20.20 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due squadre. 20.15 Montemurro punta tutto sul talento della giovane Grosso e di Beerensteyn. 20.10 Si riparte dal risultato di 1-1 della gara d’andata in Danimarca. 20.05 LaWomen si gioca nello stadio di Alessandria l’accesso ai gironi di, serve solamente la vittoria. 20.00 Ecco le formazioni ufficiali:Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Sembrant, Boattin; Gunnarsdottir, Pedersen, Grosso; Cernoia, Girelli, Beerensteyn. All. Montemurro. A disp. Aprile, Forcinella, Gama, Nilden, Rosucci, Cantore, Bonansea, Lundorf, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Duljan Koge (5-4-1): Skiba; Faerge, ...

