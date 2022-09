L’Italia ha abbastanza gas per affrontare l’inverno senza forniture russe (Di mercoledì 28 settembre 2022) Se la Russia dovesse ulteriormente tagliare (o interrompere) le esportazioni di gas verso il nostro Paese, avremmo comunque le forniture necessarie per superare l’inverno. A rivelarlo è un’esclusiva di Bloomberg a firma di Chiara Albanese e Alberto Brambilla, secondo cui l’aumento delle consegne di gas da parte dell’Egitto e dell’Algeria – il nostro primo fornitore, stando alle parole di Mario Draghi – risulterà decisivo in termini di indipendenza da Mosca. L’Algeria, rispetto agli accordi iniziali, invierà alL’Italia 4 miliardi di metri cubi aggiuntivi di gas. Le esportazioni algerine di gas verso L’Italia potrebbero raddoppiare nel 2024, raggiungendo quota 18 miliardi di metri cubi annui. Per quanto riguarda l’Egitto, invece, le esportazioni di gas naturale liquefatto dovrebbero eguagliare (entro la fine del 2022) ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Se la Russia dovesse ulteriormente tagliare (o interrompere) le esportazioni di gas verso il nostro Paese, avremmo comunque lenecessarie per superare. A rivelarlo è un’esclusiva di Bloomberg a firma di Chiara Albanese e Alberto Brambilla, secondo cui l’aumento delle consegne di gas da parte dell’Egitto e dell’Algeria – il nostro primo fornitore, stando alle parole di Mario Draghi – risulterà decisivo in termini di indipendenza da Mosca. L’Algeria, rispetto agli accordi iniziali, invierà al4 miliardi di metri cubi aggiuntivi di gas. Le esportazioni algerine di gas versopotrebbero raddoppiare nel 2024, raggiungendo quota 18 miliardi di metri cubi annui. Per quanto riguarda l’Egitto, invece, le esportazioni di gas naturale liquefatto dovrebbero eguagliare (entro la fine del 2022) ...

