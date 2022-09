L’Italia fuori dai Mondiali è la stessa che domina i gironi di Nations League (Di mercoledì 28 settembre 2022) Negli ultimi cinque anni la Nazionale italiana di calcio ha vinto il proprio girone di qualificazione agli Europei di calcio del 2020 tenutosi poi nel 2021 per i noti eventi pandemici (prima classificata nel Gruppo J davanti a Finlandia, Grecia, Bosnia-Erzegovina, Armenia e Liechtenstein con trenta punti, frutto di dieci vittorie in altrettante gare), il campionato Europeo (vincendo a punteggio pieno il proprio girone davanti a Galles, Svizzera e Turchia per poi superare l’Austria ai supplementari, il Belgio, la Spagna in semifinale e l’Inghilterra in finale entrambe ai rigori) e ben due volte il proprio girone di Uefa Nations League: nell’edizione 2020/21 è arrivata prima nel Gruppo 1 davanti a Olanda, Polonia e Bosnia-Erzegovina, con dodici punti in sei gare frutto di tre vittorie e tre pareggi (nella successiva “Final Four” è arrivata terza avendo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) Negli ultimi cinque anni la Nazionale italiana di calcio ha vinto il proprio girone di qualificazione agli Europei di calcio del 2020 tenutosi poi nel 2021 per i noti eventi pandemici (prima classificata nel Gruppo J davanti a Finlandia, Grecia, Bosnia-Erzegovina, Armenia e Liechtenstein con trenta punti, frutto di dieci vittorie in altrettante gare), il campionato Europeo (vincendo a punteggio pieno il proprio girone davanti a Galles, Svizzera e Turchia per poi superare l’Austria ai supplementari, il Belgio, la Spagna in semifinale e l’Inghilterra in finale entrambe ai rigori) e ben due volte il proprio girone di Uefa: nell’edizione 2020/21 è arrivata prima nel Gruppo 1 davanti a Olanda, Polonia e Bosnia-Erzegovina, con dodici punti in sei gare frutto di tre vittorie e tre pareggi (nella successiva “Final Four” è arrivata terza avendo ...

DSantanche : Dalla Von der Leyen parole fuori luogo sulle nostre elezioni. Chi governa in Italia lo decidono gli italiani, non l… - gparagone : L'Italia fuori dalla #UE farà l'Italia! Quella che era diventata quarta potenza mondiale. #ItalExit #LiberiDiScegliere ???? - G_ianluc_a : RT @ElicrinaMacrina: Alluvione Marche: le telefonate dei sindaci non registrate perché il server della protezione civile era fuori uso da m… - napolista : L’Italia fuori dai Mondiali è la stessa che domina i gironi di Nations League È un caso da dottor Jekyll e mister… - Tiziana99531862 : RT @ElicrinaMacrina: Alluvione Marche: le telefonate dei sindaci non registrate perché il server della protezione civile era fuori uso da m… -