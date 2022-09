Listeria, come evitare i rischi del batterio che può annidarsi negli alimenti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si tratta di un batterio che può contaminare diversi alimenti tra i quali latte, verdura, formaggi molli o insaccati poco stagionati. Ecco le raccomandazioni del Ministero della Salute per limitare i rischi Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si tratta di unche può contaminare diversitra i quali latte, verdura, formaggi molli o insaccati poco stagionati. Ecco le raccomandazioni del Ministero della Salute per limitare i

infoitsalute : Listeria, 3 morti e 66 casi in tre anni. Sintomi e come proteggersi dall'infezione - MyItaly3 : Anni fa ho scoperto come vengono prodotti i würstel e da allora mi provoca nausea la sola vista. Listeria: 6 morti… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Allarme Listeria, come evitare il rischio - infoitsalute : Ministero, da cottura a igiene, come proteggersi da Listeria - PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: Allarme Listeria, come evitare il rischio -