Listeria, 3 morti e 66 casi in tre anni. Sintomi e come proteggersi dall'infezione (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dal 2020 il ministero della Salute monitora la diffusione del batterio che si trasmette all'uomo tramite alimenti contaminati: casi in aumento in Italia. Recentemente sono stati ritirati lotti di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dal 2020 il ministero della Salute monitora la diffusione del batterio che si trasmette all'uomo tramite alimenti contaminati:in aumento in Italia. Recentemente sono stati ritirati lotti di ...

RaiNews : Ritirati lotti di Wurstel contaminati. Gli esiti del lungo studio del ministero della salute - NotizieVirgilio : ?? Listeria, ci sono morti e casi in tutta Italia: cosa succede È allerta alta per la diffusione del batterio della… - livelifeVale : RT @LaStampa: Listeria, 3 morti e 66 casi clinici. Ritirati lotti di würstel infetti - LaStampa : Listeria, 3 morti e 66 casi clinici. Ritirati lotti di würstel infetti - anna6_b : RT @FattoAlimentare: ??#Listeria: sei morti e 61 casi in Italia per i #würstel contaminati. Wudy Aia tra i marchi coinvolti Leggi qui ?? htt… -