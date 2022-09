L’Inps: Ad agosto Rdc a oltre un milione di famiglie: il 64% al Sud. Importo medio mensile: 549 euro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ad agosto sono state 1,18 milioni le famiglie beneficiarie del Reddito o della pensione di cittadinanza per 2,51 milioni di persone coinvolte e un Importo medio a famiglia di 549 euro. Lo rileva L’Inps nell’Osservatorio sul Reddito dal quale emerge che il 64,2% delle famiglie che hanno l’assegno contro la poverta’ sono al Sud e nelle isole. Si tratta di 759.720 famiglie per 1,7 milioni di persone e un assegno medio di 581,17 euro. Al Nord i nuclei destinatari della misura sono 242.572 per 449.247 persone e un assegno medio di 479,38 euro. La platea dei percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza – sottolinea L’Inps – e’ composta da 2,2 milioni ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Adsono state 1,18 milioni lebeneficiarie del Reddito o della pensione di cittadinanza per 2,51 milioni di persone coinvolte e una famiglia di 549. Lo rilevanell’Osservatorio sul Reddito dal quale emerge che il 64,2% delleche hanno l’assegno contro la poverta’ sono al Sud e nelle isole. Si tratta di 759.720per 1,7 milioni di persone e un assegnodi 581,17. Al Nord i nuclei destinatari della misura sono 242.572 per 449.247 persone e un assegnodi 479,38. La platea dei percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza – sottolinea– e’ composta da 2,2 milioni ...

