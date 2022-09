Linea d’Ombra Festival 2022: in anteprima le novità della XXVII edizione (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Linea d’Ombra Festival 2022, la XXVII edizione del Festival salernitano svela la sua immagine, annuncia i concorsi e apre un nuovo fronte culturale, quello del videogioco, che si presenta in un evento speciale, anteprima della manifestazione vera e propria. Il Festival quest’anno va in scena, come già annunciato, dal 22 al 29 ottobre, con la direzione artistica di Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo. Quest’anno il tema di Linea d’Ombra Festival è CONFLITTI. A dargli forma la creatività di Roberto Policastro (Doppiavu Studio). Una lampadina, da sempre sinonimo di idea, che esplode, perché il lume della ragione si sta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno –, ladelsalernitano svela la sua immagine, annuncia i concorsi e apre un nuovo fronte culturale, quello del videogioco, che si presenta in un evento speciale,manifestazione vera e propria. Ilquest’anno va in scena, come già annunciato, dal 22 al 29 ottobre, con la direzione artistica di Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo. Quest’anno il tema diè CONFLITTI. A dargli forma la creatività di Roberto Policastro (Doppiavu Studio). Una lampadina, da sempre sinonimo di idea, che esplode, perché il lumeragione si sta ...

