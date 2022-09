L’individualismo statalista è la religione degli italiani

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 28 settembre 2022) A ridosso della tornata elettorale, potrebbe essere illuminante riflettere su un peculiare carattere. Come si può essere allo stesso tempo individualisti e statalisti? La vera, che secondo Desiderio è(Liberilibri) suona sulle prime come un ossimoro. Se l’individualista è chi sostiene che l’individuo sia sovrano di se stesso, come potrebbe allo stesso tempo essere, ovvero credere che sia consono e proficuo che lo Stato intervenga il più possibile nella vita del singolo? perché glinon sono una nazione. Sono un gruppo di individui che spesso e volentieri nutrono invidia sociale. L’Italia è “un paese diviso in bande in cui ogni brigante e ogni ...