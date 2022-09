L'indiscrezione sul nuovo fidanzato di Ambra: ecco l'ultimo flirt | GUARDA (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la fine della storia d'amore con Massimiliano Allegri ecco il possibile nuovo fidanzato di Ambra Angiolini. La notizia di gossip è stata lanciata dal settimanale di cronaca rosa “Diva e Donna” che scodella la foto dell'attrice e conduttrice di X Factor in compagnia di un nuovo uomo. “Dopo Allegri un nuovo uomo per Ambra. La notte di fuoco con Francesco Scianna” la rivelazione sull'ex del cantante Francesco Renga, da cui ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Scianna, che sarebbe quindi l'ultimo fidanzato di Ambra: i due si sono conosciuti per motivi di lavoro nel 2016, quando sono stati protagonisti dello spettacolo teatrale "Tradimenti" sotto la regia di Michele Placido. Scianna, attore come Angiolini, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la fine della storia d'amore con Massimiliano Allegriil possibilediAngiolini. La notizia di gossip è stata lanciata dal settimanale di cronaca rosa “Diva e Donna” che scodella la foto dell'attrice e conduttrice di X Factor in compagnia di unuomo. “Dopo Allegri unuomo per. La notte di fuoco con Francesco Scianna” la rivelazione sull'ex del cantante Francesco Renga, da cui ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Scianna, che sarebbe quindi l'di: i due si sono conosciuti per motivi di lavoro nel 2016, quando sono stati protagonisti dello spettacolo teatrale "Tradimenti" sotto la regia di Michele Placido. Scianna, attore come Angiolini, ...

tempoweb : Ambra #Angiolini, l’indiscrezione sul nuovo fidanzato: ecco l’ultimo flirt - FOTO #ambra #28settembre… - cammarata_lee : Indiscrezione sul programma di governo dell'ex #TerzoPolo: Si propone una scissione programmatica delle regioni del… - Fantacalcio : Calciomercato Milan: City sul Leao, indiscrezione dal Portogallo - blaviken97 : @OSINTI1 Ma è vera l'indiscrezione secondo la quale gli Usa abbiano invisto un messaggio privato a Mosca e detto lo… - sportli26181512 : Tuttosport in apertura: 'Hojlund per la linea verde Milan': La pausa per le nazionali lascia spazio nuovamente a ri… -