Libero: la Georgia sembra l’Argentina, tutti pazzi per Kvara e il Napoli (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Quando Khvicha Kvaratskhelia dà un calcio al pallone tutta la Georgia si ferma”. Lo scrive Libero. La Georgia sembra quasi l’Argentina di Maradona, aggiunge il quotidiano, con un paragone che si affretta a definire un po’ blasfemo. Ma il risultato non cambia. “La Georgia sembra la nuova Argentina, con migliaia di persone che non si perdono un incontro del Napoli. Addirittura per la partitissima di San Siro contro il Milan è stato allestito un maxi-schermo in piazza”. Su Kvaratskhelia: “Kvara ha spalle molto larghe o forse è incosciente, perché a 21 anni la pressione di due popoli calcistici potrebbe essere opprimente: e invece in lui sembra insita la lezione di Muhammad Ali, in campo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Quando Khvichatskhelia dà un calcio al pallone tutta lasi ferma”. Lo scrive. Laquasidi Maradona, aggiunge il quotidiano, con un paragone che si affretta a definire un po’ blasfemo. Ma il risultato non cambia. “Lala nuova Argentina, con migliaia di persone che non si perdono un incontro del. Addirittura per la partitissima di San Siro contro il Milan è stato allestito un maxi-schermo in piazza”. Sutskhelia: “ha spalle molto larghe o forse è incosciente, perché a 21 anni la pressione di due popoli calcistici potrebbe essere opprimente: e invece in luiinsita la lezione di Muhammad Ali, in campo ...

