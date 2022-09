"Li vedete questi": Mario Giordano scatenato, la frase che travolge mezzo governo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mario Giordano si scatena a Fuori dal Coro. Il conduttore in apertura di puntata su Rete 4 ha voluto salutare a modo suo alcuni dei ministri che non rivedremo più con la caduta del governo Draghi e l'inizio dell'avventura del governo di centrodestra. Giordano ci va giù duro: "Questa è una liberazione. Adesso non rivedremo più Luigi Di Maio. Non è stato rieletto, è stato trombato e questa, fatemelo dire è una liberazione". Poi va all'attacco di Speranza: "Anche lui non lo rivedremo più al governo. Questo non è fascismo, questa è una liberazione, lo ribadisco". Poi si scatena sempre di più: "Perché non è forse una liberazione poter dire che non rivederemo più il ministro Lamorgese? Non è questa forse una grande liberazione". A questo punto il tono di voce si fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022)si scatena a Fuori dal Coro. Il conduttore in apertura di puntata su Rete 4 ha voluto salutare a modo suo alcuni dei ministri che non rivedremo più con la caduta delDraghi e l'inizio dell'avventura deldi centrodestra.ci va giù duro: "Questa è una liberazione. Adesso non rivedremo più Luigi Di Maio. Non è stato rieletto, è stato trombato e questa, fatemelo dire è una liberazione". Poi va all'attacco di Speranza: "Anche lui non lo rivedremo più al. Questo non è fascismo, questa è una liberazione, lo ribadisco". Poi si scatena sempre di più: "Perché non è forse una liberazione poter dire che non rivederemo più il ministro Lamorgese? Non è questa forse una grande liberazione". A questo punto il tono di voce si fa ...

anna_manuti : RT @More10599742: Lo vedete come si guardano negli occhi, lo vedete cazzarola che belli che sono, ammetto di essere completamente sottona d… - GIORGINODJ : RT @Lallabel__: #gfvip una settimana e già vedete amicizie eterne,questi tra un po' se scannano,soprattutto antonino e Luca ,altro che amic… - Lallabel__ : #gfvip una settimana e già vedete amicizie eterne,questi tra un po' se scannano,soprattutto antonino e Luca ,altro… - AnelloVincenza : RT @More10599742: Lo vedete come si guardano negli occhi, lo vedete cazzarola che belli che sono, ammetto di essere completamente sottona d… - l_diamanti : RT @More10599742: Lo vedete come si guardano negli occhi, lo vedete cazzarola che belli che sono, ammetto di essere completamente sottona d… -