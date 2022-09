L’evento “Storie di sport – i grandi valori dello sport” al Palazzo Mediceo di Ottaviano

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Venerdì 7 ottobre, presso ildiDI– I”. Saranno premiate le associazioniive del territorio che si sono contraddistinte non solo per meritoivo. Tutto pronto, quindi, per la serata evento che si terrà venerdì 7 ottobre, neldi(via salita