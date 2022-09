Lega Serie A, Casini: “Se il Governo si impegna possiamo accorciare i tempi per gli stadi” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Scaroni si è rammaricato per i tempi sulla costruzione dei nuovi stadi. Sarebbe opportuno accorciare i tempi? È una domanda retorica? Il problema delle infrastrutture in Italia non riguarda solo gli stadi, ma tutte le grandi opere. Secondo me ci si può riuscire se il Governo si impegna mettendosi al tavolo, senza mettere risorse, ma tagliando i tempi. Siamo ottimisti”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a margine dell’assemblea di Lega odierna: “Le linee guida dei diritti audio-visivi 2024/27 sono state l’argomento principale. I tempi di pubblicazione per il bando? L’ideale sarebbe anticipare e provare nel corso del 2023, però dipende anche ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Scaroni si è rammaricato per isulla costruzione dei nuovi. Sarebbe opportuno? È una domanda retorica? Il problema delle infrastrutture in Italia non riguarda solo gli, ma tutte le grandi opere. Secondo me ci si può riuscire se ilsimettendosi al tavolo, senza mettere risorse, ma tagliando i. Siamo ottimisti”. Lo ha detto il presidente dellaA, Lorenzo, a margine dell’assemblea diodierna: “Le linee guida dei diritti audio-visivi 2024/27 sono state l’argomento principale. Idi pubblicazione per il bando? L’ideale sarebbe anticipare e provare nel corso del 2023, però dipende anche ...

Sberl1983 : la lega serie a ha inviato alle autorita competenti le linee guida per il 2024/27....speriamo di avere qualche news - sportli26181512 : #Media #Notizie La Serie A approva le linee guida per i diritti 2024-2027: Si è svolta oggi pomeriggio, nella sede… - sportli26181512 : Galliani: 'Non sono per l'abbattimento di San Siro. Sono per la costruzione di un nuovo stadio': Dopo l'assemblea d… - sportface2016 : #SerieA, assemblea di #Lega approva linee guida per #dirittitv triennio 2024/2027 - FabriziFaber : @matteosalvinimi Matteo ho sentito ipotesi di flat tax di fratelli d italia ma è al ribasso...perché parla solo di… -