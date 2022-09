Lega Pro: Robert Lewis primo consigliere americano della storia (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Con l’elezione di Robert Lewis, presidente del Cesena, è la prima volta nella storia della Lega Pro e del calcio italiano che viene nominato in direttivo un consigliere americano. Ci aiuterà ad avere anche degli approcci con una cultura sportiva diversa dalla nostra. Una contaminazione che contribuirà alla crescita del movimento”. Così il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli all’Assemblea Straordinaria che si è tenuta allo stadio Olimpico di Roma durante la terza edizione del “Social Football Summit”. Si è poi parlato di apprendistato, format del campionato, playoff e diritti tv, minutaggio. “I settori giovanili sono fondamentali per le squadre di C, perché costituiscono un importante reticolo sociale. Diventa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Con l’elezione di, presidente del Cesena, è la prima volta nellaPro e del calcio italiano che viene nominato in direttivo un. Ci aiuterà ad avere anche degli approcci con una cultura sportiva diversa dalla nostra. Una contaminazione che contribuirà alla crescita del movimento”. Così il presidentePro Francesco Ghirelli all’Assemblea Straordinaria che si è tenuta allo stadio Olimpico di Roma durante la terza edizione del “Social Football Summit”. Si è poi parlato di apprendistato, format del campionato, playoff e diritti tv, minutaggio. “I settori giovanili sono fondamentali per le squadre di C, perché costituiscono un importante reticolo sociale. Diventa ...

