Lega Pro | primo americano nella storia nel consiglio

Robert Lewis, presidente del Cesena è stato eletto primo consigliere americano della storia della Lega Pro Il presidente del Cesena Robert Lewis è stato eletto come consigliere nel direttivo della Lega Pro, diventano il primo americano ad occupare quel ruolo. Di seguito il commento del presidente Francesco Ghirelli. «Con l'elezione di Robert Lewis, presidente del Cesena, è la prima volta nella storia della Lega Pro e del calcio italiano che viene nominato in direttivo un consigliere americano. Ci aiuterà ad avere anche degli approcci con una cultura sportiva diversa dalla nostra. Una contaminazione che contribuirà alla crescita del movimento». L'articolo proviene da Calcio News 24.

