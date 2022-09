glooit : Lega Pro: consigliere Usa nel direttivo, prima volta in Italia leggi su Gloo - spaziopescara : Il presidente Francesco Ghirelli all’Assemblea Straordinaria di Lega Pro che si è tenuta allo stadio Olimpico di Ro… - Cobretti_80 : @fralittera I nostri sono da lega pro - RobertaFazio7 : RT @LegaProOfficial: Con l’elezione di Robert Lewis, Presidente del @calciocesenafc, è la prima volta nella storia della #LegaPro e del #ca… - SassiLive : ASSEMBLEA STRAORDINARIA LEGA PRO A ROMA, CHIORAZZO: STIMA DIFFUSA SUL LAVORO DEL POTENZA CALCIO -

Agenzia ANSA

"Con l'elezione del presidente del Cesena, Robert Lewis, è la prima volta nella storia dellae del calcio italiano che entra in direttivo un consigliere americano. Ci aiuterà ad avere approcci con una cultura sportiva diversa dalla nostra. Una contaminazione che contribuirà alla ...... Angelo Chiorazzo , a margine della partecipazione all'Assemblea Straordinaria diche si è tenuta quest' oggi allo stadio Olimpico di Roma durante la terza edizione del "Social Football ... Lega Pro: consigliere Usa nel direttivo, prima volta in Italia - Calcio "Con l'elezione del presidente del Cesena, Robert Lewis, è la prima volta nella storia della Lega Pro e del calcio italiano che entra in direttivo un consigliere americano. Ci aiuterà ad avere approcc ...Il presidente di Lega Pro: "Le società hanno condiviso la necessità di giocare le partite di serie C durante il giorno, privilegiando il sabato e la domenica alle 12,30 ed alle 14,30. Questa proposta ...